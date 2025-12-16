Ілон Маск встановив новий рекорд — став першим, хто заробив понад $600 млрд

Новини

Getty Images / Bloomberg / Contributor

Американський мільярдер Ілон Маск став першою людиною у світі зі статками в понад $600 мільярдів. Ніхто з решти мільярдерів не сягнув навіть позначки в $500 мільярдів.

Про це пише Forbes.

Раніше цього місяця його космічна компанія SpaceX оголосила тендерну пропозицію, оцінивши фірму в $800 мільярдів — проти $400 мільярдів у серпні, повідомили Forbes двоє інвесторів компанії.

Це збільшує статки Маска, який володіє приблизно 42% SpaceX, на $168 мільярдів — до майже $677 мільярдів станом на вечір 15 грудня.

Тендерна пропозиція відбулася на тлі того, що SpaceX планує вийти на IPO у 2026 році, а компанію можуть оцінити приблизно в $1,5 трильйона, підтвердив Forbes один з її інвесторів.

Маск значно випереджає всіх інших мільярдерів. Наприклад, друге місце у списку багатіїв Forbes посідає співзасновник Google та Alphabet Ларі Пейдж зі статками у $253 мільярди, а третє — голова корпорації Oracle Ларрі Еллісон з капіталом в $235 мільярдів.