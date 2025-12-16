Вночі росіяни атакували Україну дронами. Найбільше постраждало Запоріжжя

Новини

У ніч проти 16 грудня російська армія запустила по Україні 69 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера» та інших типів.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Українська ППО знешкодила 57 ворожих БпЛА на півдні та сході країни.

Ще десять дронів влучили в семи місцях.

Найбільше постраждало Запоріжжя. Там російський дрон влучив у багатоповерхівку. Наразі очільник області Іван Федоров повідомляє про трьох постраждалих: жінка 76 років отримала допомогу на місці, чоловік 28 років у стані середньої тяжкості, чоловік 58 років — у лікарні у важкому стані через отруєння чадним газом.

Рятувальники вже загасили пожежу.

У Коропській громаді Новгород-Сіверського району Чернігівщини окупанти атакували ферму — пошкодили корівник і техніку. Попередньо загинули сім корів.