«У цілому була продемонстрована єдність. Це була єдність США, Європи й України». Головне, що президент Зеленський розповів на нічній розмові з журналістами

У ніч проти 16 грудня президент Володимир Зеленський відповів на запитання журналістів. Фокус був на «мирному плані» й результатах перемовин 15—16 грудня в Берліні між Україною, США та європейськими партнерами.

Переговори про «мирний план»

Деструктивних пунктів у «мирному плані» вже немає. Це не значить, що він ідеальний, але це дуже робоча версія.

Україна наразі розраховує на пʼять документів з американцями. Частина з них ― про затверджений Конгресом аналог статті 5 статуту НАТО. Україна знає, що більшість Конгресу позитивно ставиться до цього. Також Україна і США обговорюють «пакет стримування»: які Україні потрібні зброя, тренування, комплектація, фінансування і кількість військ.

15 грудня, окрім американських гарантій безпеки, обговорювали гарантії безпеки від «Коаліції охочих Європа+» — до неї входять Канада та інші партнери, які розташовані поза межами Європи.

Другий документ стосується відновлення: Україна і США говорять про гроші та створення спеціального фонду. 15 грудня президент Зеленський на переговорах вперше порушив питання українських переселенців, яке може коштувати $70―80 мільярдів — потрібно їх відшкодувати, щоб щоб українці хотіли жити в Україні та мали цю можливість. Американці сприймають це.

Більш детальний план відновлення ще не готовий, але українці й американці наближаються до цього.

Також українська сторона порушила питання сімей, які втратили військового. Україні дуже непросто нести цю фінансову відповідальність, але це наш обовʼязок. Зеленський хотів би, щоб була фінансова підтримка і цієї програми теж. Навіть без зовнішньої підтримки ми це зробимо, але можна пришвидшити цей процес.

Ані де-юре, ані де-факто Україна не визнає Донбас російським. У питанні щодо нього консенсусу досі немає.

Сьогодні-завтра документи допрацюють, потім США проведуть консультації з росіянами, після чого перемовні команди зустрінуться у США (можливо, вже на вихідних 20—21 грудня). Після цього будемо думати про зустріч на рівні лідерів, принаймні з президентом США.

Інші заяви: