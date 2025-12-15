Дванадцять європейських лідерів оприлюднили заяву за результатами перемовин зі США та Україною. Пишуть про необхідність розбудови ЗСУ та інвестицій в Україну

Новини

Дванадцять лідерів Європейського Союзу і європейських країн випустили заяву за результатами перемовин 14—15 грудня між Україною, США та європейськими партнерами у Берліні.

Заяву опублікували на сайті Європейської Ради.

Її підтримали:

голова Європейської Ради Антоніу Кошта;

голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн;

премʼєрка Данії Метте Фредеріксен;

президент Фінляндії Александр Стубб;

президент Франції Емманюель Макрон;

канцлер Німеччини Фрідріх Мерц;

премʼєрка Італії Джорджа Мелоні;

премʼєр-міністр Нідерландів Дік Схоф;

премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере;

премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск;

премʼєр-міністр Швеції Ульф Крістерссон;

премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Вони привітали «значний прогрес» у зусиллях президента США Дональда Трампа щодо забезпечення справедливого та міцного миру в Україні. Вони також привітали тісну співпрацю між командами президентів Трампа і Володимира Зеленського, а також європейськими партнерами протягом останніх тижнів.

Лідери США і Європи зобовʼязалися співпрацювати над надійними гарантіями безпеки та заходами з економічного відновлення для України. Це включатиме:

зобовʼязання надавати Україні сталу і значну підтримку в розбудові Збройних сил, які в мирний час мають залишатись на рівні 800 тисяч особового складу;

європейські «багатонаціональні сили для України», які допомагатимуть у відновленні ЗСУ, убезпеченні повітряного простору і морських комунікацій. Їх сформують на базі «Коаліції охочих» та будуть підтримувати Сполучені Штати;

механізм моніторингу припинення вогню під керівництвом США, а також механізм взаємних дій з деескалації;

юридичне зобовʼязання вжити заходів для відновлення миру в разі майбутньої агресії. Ці заходи можуть включати залучення збройних сил, розвідувальну і логістичну допомогу, економічні та дипломатичні дії;

значні економічні інвестиції в майбутнє процвітання України. Це включає необхідність видіяти значні ресурси для відновлення, укладати взаємовигідні торговельні угоди та враховувати необхідністі компенсації Росією завданої Україні шкоди;

рішучу підтримку вступу України до Євросоюзу.

Європейські парнтнери висловили підтримку президенту Зеленському та погодилися підтримати будь-які рішення, які він ухвалить щодо українських питань у мирному процесі. Рішення щодо територій має ухвалити народ України, щойно будуть ефективно запроваджені надійні гарантії безпеки, а будь-які питання, що впливають на ЄС і НАТО, будуть обговорюватися між членами цих організацій.