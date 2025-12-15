Новини

Дванадцять європейських лідерів оприлюднили заяву за результатами перемовин зі США та Україною. Пишуть про необхідність розбудови ЗСУ та інвестицій в Україну

Автор:
Олександр Булін
Дата:

Дванадцять лідерів Європейського Союзу і європейських країн випустили заяву за результатами перемовин 14—15 грудня між Україною, США та європейськими партнерами у Берліні.

Заяву опублікували на сайті Європейської Ради.

Її підтримали:

Вони привітали «значний прогрес» у зусиллях президента США Дональда Трампа щодо забезпечення справедливого та міцного миру в Україні. Вони також привітали тісну співпрацю між командами президентів Трампа і Володимира Зеленського, а також європейськими партнерами протягом останніх тижнів.

Лідери США і Європи зобовʼязалися співпрацювати над надійними гарантіями безпеки та заходами з економічного відновлення для України. Це включатиме:

Європейські парнтнери висловили підтримку президенту Зеленському та погодилися підтримати будь-які рішення, які він ухвалить щодо українських питань у мирному процесі. Рішення щодо територій має ухвалити народ України, щойно будуть ефективно запроваджені надійні гарантії безпеки, а будь-які питання, що впливають на ЄС і НАТО, будуть обговорюватися між членами цих організацій.