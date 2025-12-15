«Через хвилю масованих російських атак енергосистема України зараз на межі колапсу». Світові медіа про війну 15 грудня

Новини

«Бабель»

Ізюм — одне з українських міст, де небо тепер видно лише крізь штучну павутину, пише Le Monde. З листопада мешканці міста живуть під антидроновими сітками, натягнутими вздовж доріг і центральних вулиць. Їх встановлювали спільно військові й цивільні, використовуючи звичайні аграрні поліетиленові сітки для стримування російських FPV-дронів. За словами місцевої влади, атаки дронів значно почастішали: уздовж доріг стоять обгорілі рештки цивільних і військових машин, а нещодавні удари призвели до загибелі мирних жителів. «Навіть якщо цивільні більше не хочуть користуватися дорогою, сітки роблять її безпечнішою», — сказав власник піцерії в центрі Ізюму Ігор Соколов. Коли він та його дружина Анна відкрили свій ресторан на головній вулиці міста в червні, вони й гадки не мали, що їхній заклад опиниться під сіткою. «Але є так багато речей, про які ми й не мріяли», — сказала Анна.

Біля стійки піцерії чекала довга черга солдатів. Хтось швидко їв піцу стоячи, хтось сидів зі своїми дружинами чи партнерками, а хтось брав коробки з піцою на винос, по п’ять чи десять штук за раз. Неподалік, сидячи на дерев’яних драбинах, солдати натягували останні мотузки. Подружжя Соколових родом із села Борова, яке було окуповане, а потім звільнене у 2022 році. Раніше вони володіли там чотирма підприємствами, але зараз усі вони закриті: село нині спустошене і розташоване лише за сім кілометрів від лінії фронту. На початку листопада пара також покинула свій магазин поблизу Словʼянська, після того як неподалік вибухнули керовані бомби. «Таких людей, як я, які приїжджають з окупованих територій, сітки заспокоюють. Але інших, хто ніколи не переживав окупації, це лякає», — розповіла Анна.

Через хвилю масованих російських атак енергетична мережа України в гіршому стані, ніж будь-коли раніше, пише The Washington Post з посиланням на чиновників та аналітиків, знайомих із ситуацією. Двоє джерел зазначають, що атаки можуть фізично розірвати енергосистему між заходом, де нині зосереджене виробництво електроенергії, та сходом, або створити так звані «енергетичні острови», повністю відрізані від постачання. «Ми якщо не на межі повного відключення електроенергії на сході країни, то дуже близько до цього», — сказав виданню анонімно високопосадовий європейський дипломат. Київ пропонує ідею «енергетичного перемир’я», але Москва заявила, що не бажає розглядати такий захід.

Міністерство енергетики України й ДТЕК визнають значну втрату генерувальних потужностей і гостру потребу в трансформаторах та газових компресорах із Європи. «Ми зараз за крок від повного блекауту в Києві», — сказала одна людина, знайома з енергетичною кризою. Щоб провести капітальний ремонт під час блекауту у 2022 році, знадобилося лише два дні. Тож якщо Україна отримає матеріали для швидкого ремонту, а Росія не буде атакувати щоразу ті самі місця, все швидко полагодять, і це не буде «кінцем світу», пояснило виданню ще одне джерело.

Водночас українці, з якими поспілкувалися журналісти WP, кажуть, що вони звикли до зим без електрики, і це не змусить їх погодитися на потенційно несправедливу мирну угоду з Росією.

