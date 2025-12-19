Мандрівка українським крафтом: Кредобанк створив адвент-календар з крафтовими виробами

Новини

Кредобанк створив адвент-календар, у якому зібрав вироби від українських крафтових майстрів.

Як і в інших адвент-календарях, у ньому щодня з 1 по 25 грудня відчиняється одне віконечко, у якому заховані певний витвір та історія про бренд.

«Ми створили цей адвент-календар задля підтримки та популяризації українських крафтових виробників. Малий бізнес — важлива складова нашої економіки, зокрема в час повномасштабного вторгнення. А з відключеннями світла, здорожчанням сировини тощо робити якісний продукт важко. Та, попри складні умови, українським крафтярам вдається й надалі не нехтувати якістю», — каже директор департаменту маркетингу Кредобанку Андрій Мельник.

Загалом у календарі представлені 25 виробів і крафтових брендів — керамістів, ювелірів, ткаль, книговидавців тощо. Згодом після того, як відчиняться усі віконечка, всі подарунки розіграють серед клієнтів банку.

Як взяти участь в розіграші? Для цього достатньо бути чи стати клієнтом банку та оплатити бодай одну покупку карткою Кредобанку в період акції — з 1 по 25 грудня.

Такий адвент-календар Кредобанк презентує уже третій рік поспіль в рамках «Крафтового Різдва» — проєкту, що покликаний не лише зберегти, але й переосмислити багатовікові традиції. Популяризуючи, осучаснюючи та створюючи крафтову спадщину.