Дрони СБУ втретє вдарили по нафтових платформах Росії в Каспійському морі

Новини

Дрони СБУ втретє за цей місяць вдарили по нафтових платформах Росії в Каспійському морі.

Про це повідомили джерела «Бабеля».

Цього разу вдарили по платформі компанії «Лукойл-Нижньоволзьскнафта» на нафтогазоконденсатному родовищі імені Корчагіна. Дрони пошкодили критично важливе обладнання обʼєкта, там зупинили виробництво.

«СБУ продовжує активну роботу, яка зменшує надходження нафтодоларів до бюджету РФ і, відповідно, спроможність фінансувати війну проти України. Жоден російський обʼєкт, що працює на війну, не є в безпеці, незалежно від місця його розташування», — повідомило джерело в СБУ.