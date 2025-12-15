Комітет Ради рекомендував депутатам перейменувати копійку на шаг

Новини

National Bank Of Ukraine / Flickr

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту підтримати законопроєкт № 14093 про перейменування «копійки» на «шаг».

Про це повідомив голова комітету, нардеп від «Слуги народу» Данило Гетманцев.

Зміну назви «копійка» ще у вересні 2024 року ініціював Національний банк. А відповідний законопроєкт зареєстрували 1 жовтня. У пояснювальній записці кажуть, що сьогодні копійки залишилися в обігу лише у ворожих до України держав. Із 15 країн, що входили до СРСР, копійка , крім України, залишилася лише у трьох: в Росії, Білорусі та в невизнаному Придністров’ї.

Також нардепи вважають, що повернення назви «шаг» слугуватиме відновленню історичної справедливості та дерадянізації грошового обігу.

Пропонується, щоб копійки та шаги перебували в обігу паралельно, спеціально вилучати копійки Нацбанк не планує. Співвідношення між ними хочуть встановити 1:1.

Чому «шаг»?

На території України від часів Гетьманщини і до доби Української Революції 1917—1921 років використовувалася дрібна монета «шаг».

Так, 1 березня 1918 року Центральна Рада ухвалила закон про гривню як грошову одиницю Української Народної Республіки, який передбачав випуск державних кредитових білетів номіналом 2, 5, 10, 20, 100, 500 і 1 000 гривень, а також монет – 1, 2, 5, 20 та 50 шагів. Однак ці монети так і не почали карбувати через економічні та технічні складнощі.

Натомість випустили гроші дрібного номіналу — розмінні марки Державної скарбниці — 10, 20, 30, 40 і 50 шагів. На зворотному боці вони мали напис: «Ходить на рівні з дзвінкою монетою», перебували в обігу до березня 1919 року, коли їх скасувала радянська влада.

Зі здобуттям Україною незалежності у 1991 році гостро постало питання впровадження власної грошової одиниці. Жваву дискусію викликала потенційна назва для монет — пропонувалися різні назви, зокрема і «шаг» (зразки таких монет навіть виготовив Луганський верстатобудівний завод у 1992 році). Натомість 2 березня 1992 року Президія Верховної Ради України затвердила назву «копійка».