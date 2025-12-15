В Україні запровадили порайонне оповіщення про повітряну тривогу

Новини

По всій території Україні, крім Донецької та Луганської областей, запровадили новий підхід до оголошення повітряних тривог — порайонне оповіщення.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За словами Свириденко, такий підхід допоможе скоротити тривалість тривог там, де в конкретний момент немає реальної загрози. Про це давно просили бізнес і місцеві громади, щоб підприємства могли працювати без простоїв.

Також відтепер передача сигналу від Повітряних сил до ДСНС триває не кілька хвилин, а 8—15 секунд.

На першому етапі систему випробували у 13 регіонах. Тепер її розширили на всі області.

Премʼєрка розповіла, що ефективність нового підходу особлива відчутна у прифронтових і центральних регіонах. Так, у Дніпропетровській області деякі громади отримали понад 100 додаткових діб без тривог. У Сумській області час тривог скоротився на 50 днів, а в деяких громадах Харківської області — більш ніж на місяць.

«Це дає змогу критичній інфраструктурі та бізнесу працювати стабільніше й підтримувати економічну активність у регіонах», — наголосила Свириденко.