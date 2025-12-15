В Австралії на пляжі сталася стрілянина під час святкування Хануки. Серед 15 загиблих — емігрант з України

Новини

Reuters / Jeremy Piper

На одному з пляжів Сіднею, що в Австралії, під час святкування єврейського свята Ханука 14 грудня сталася стрілянина. Відомо про 15 загиблих і десятки постраждалих, серед яких є діти.

Про це повідомляє ABC News.

На момент стрілянини на пляжі було понад 1 000 людей. Майже 40 людей доставили до лікарень, вік постраждалих — від 10 до 87 років.

Поліція і влада штату Новий Південний Вельс підтвердили, що стрільці цілилися по учасниках святкування. Вони кваліфікували подію як теракт і заявили, що затримали двох ймовірних нападників — це батько і син.

50-річний чоловік загинув під час стрілянини, а його 24-річний син — важко поранений.

Серед 15 відомих на зараз жертв — 87-річний емігрант з України Алекс Клейтман, пише Reuters із посиланням на місцеві медіа. Там кажуть, що Клейтман пережив Голокост й прожив у країні майже 60 років. Він був на святкуванні Хануки на пляжі в Сіднеї разом зі своєю дружиною Ларисою, дітьми та онуками.

Також серед загиблих була 10-річна дівчинка Матильда, рабин, уродженець Великої Британії і батько пʼятьох дітей Елі Шлангер та австралійський поліцейський.

Премʼєр-міністр Австралії Ентоні Албанезе назвав стрілянину терористичним актом і скликав термінову нараду з питань національної безпеки. Він заявив, що уряд розгляне питання посилення і без того суворих законів Австралії про зброю.

У мережі також з’явилося відео, на якому чоловік відбирає зброю в одного зі стрільців. За даними BBC, це власник місцевого магазину Ахмед аль Ахмед. Стверджується, що він поранений, але вижив.