Джон Сіна провів останній бій і офіційно завершив кар’єру

Професійний рестлер та американський актор Джон Сіна завершив кар’єру у WWE. Свій останній поєдинок він провів у суботу ввечері у Вашингтоні.

Про це пише BBC.

Фінальний бій відбувся на турнірі WWE Saturday Night’s Main Event XLII на арені Capital One Arena. Суперником Сіни став чинний чемпіон WWE Гюнтер.

За даними спортивного медіа ITR Wrestling, поєдинок завершився поразкою Сіни. Гюнтер змусив його здатися після прийому «сліпер» — це задушливий больовий прийом, коли рестлер стискає шию суперника ззаду, спричиняючи запаморочення або втрату свідомості.

Цей бій завершив 24-річну карʼєру Джона Сіни в професійному реслінгу. За цей час він став однією з найвідоміших і найпопулярніших постатей в історії WWE.

Про рішення піти з рингу Сіна оголосив ще в липні 2024 року. Він пояснював це станом здоров’я і тим, що його організм більше не витримує таких навантажень, як раніше. У травні він вперше відкрито розповів про свою боротьбу з раком шкіри.

Попри завершення карʼєри рестлера, Сіна залишиться пов’язаним із WWE — він виконуватиме роль амбасадора організації ще пʼять років.