Росія вночі атакувала Україну дронами та ракетами. Що відомо про наслідки

У ніч проти 13 грудня російська армія вдарила по Україні 465 дронами та 30 ракетами, серед яких «Кинджал», «Іскандер» та «Калібр».

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

ППО знешкодила 417 дронів, чотири з 5 крилатих ракети «Іскандер-К» та девʼять із 16 крилатих ракет «Калібр».

Зафіксовано влучання восьми ракет та 33 ударних БпЛА у 18 місцях, падіння уламків — у трьох місцях, ще шість ракет не досягли цілей.

Ось що відомо про наслідки обстрілів зараз.

На Одещині, за даними ДСНС, російські війська завдали масованого удару по критичній та цивільній інфраструктурі. Постраждали 4 людини. Виникла масштабна пожежа на цивільному судні, також спалахнули обʼєкти енергетичної інфраструктури та складські приміщення з текстильною продукцією. Пошкоджені житлові будинки, адмінбудівля, цивільні та пожежне авто.

Голова ОВА Олег Кіпер заявив, що внаслідок ударів в окремих районах області спостерігаються перебої з електропостачанням.

У ДТЕК також заявили, що через удар в області пошкоджені 20 підстанцій, і показали, як виглядає одна з них.

На Дніпропетровщині внаслідок атаки РФ на Нікополь двоє людей отримали поранення — їх госпіталізували. За даними ДСНС, від влучання дрона зайнявся мікроавтобус.

У Міненерго заявили, що Росія атакувала обʼєкти генерації, розподілу та передачі електроенергії у Дніпропетровській, Чернігівській, Одеській та Миколаївській областях. Внаслідок атаки зранку є знеструмлені споживачі в Одеській, Чернігівській, Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Миколаївській областях.

Через атаку в усіх регіонах України сьогодні застосовують графіки погодинних відключень. Також продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу.

На Черкащині, за словами глави ОВА Ігоря Табурця, ППО знешкодила 31 російський БпЛА.

У Золотоніському районі уламки дрона пошкодили вікна у трьох житлових будинках, у Черкаському — постраждав обʼєкт інфраструктури.

У Чернігівській області росіяни вдарили по Прилуках, поціливши «Геранями» по енергообʼєктах. Голова Чернігівської ОВА заявив, що пожежу на місці влучання вже ліквідували. До ранку вдалося заживити деяких абонентів, але низка населених пунктів досі без світла.

Миколаїв теж зазнав масованої атаки. Внаслідок обстрілів є руйнування та пошкодження житлових будинків у приватному секторі. У місті постраждали пʼятеро людей, трьох з них госпіталізували.