Розмови Трампа про мирну угоду в Україні сприймають просто як білий шум. Світові медіа про війну 12 грудня

«Щоранку Анна Кузьміщева перевіряє те, що стало найважливішою повʼязаною з війною інформацією в Україні. Вона не дивиться на прогрес у мирних переговорах, а перевіряє щоденне сповіщення від держави про те, протягом скількох годин у неї сьогодні буде електрика — іноді шість, іноді девʼять — і коли саме. Для пані Кузьміщевої та інших українців свіжа дипломатична штовханина, організована Сполученими Штатами — просто шум, танець, який українське керівництво виконує в надії, що адміністрація Трампа не залишить Україну геть без допомоги.

Чимало українців кажуть, що переконані: США стали на бік Росії й намагаються якнайшвидше поставили позначку у своєму списку “миротворчості” — і байдуже, що для цього заплатити має Україна. Втім, на які б поступки Київ не погодився, запевняють українці, — Росія не зацікавлена в угоді все одно».

Так починається матеріал у The New York Times про ставлення українців до дипломатичних потуг Дональда Трампа. Більшість співрозмовників видання запевнили, що не вірять ні в них, ні в щирість Трампа, ні в його ефективність. Але розуміють, чому українське керівництво бере в цьому участь: вони намагаються зробити втрату такого важливого у військовому плані союзника, як США, якомога повільнішою. А щасливий Трамп означає, що Україна продовжує отримувати американську зброю та розвідувальні дані.

Будь-які розмови з Росією не дадуть результату: ця країна розуміє лише силу, запевняє видання народний депутат Олександр Мережко, який колись подав Трампа на Нобелівську премію миру — а згодом, коли американський президент почав звинувачувати у війні Київ, відкликав номінацію. «Говорити з Росією — це як говорити з канібалом у надії, що домовленість не дасть канібалу насолодитись поїданням вас, — каже тепер Мережко. — Але Зеленський має… Я намагаюся знайти правильне слово… Не “вдавати”, а якесь дипломатичніше. Він має взяти до відома ілюзію Трампа, що з Путіним можна про щось домовитись».

На тлі щоденних тривалих відключень електрики всі новини про переговори — просто білий шум для українців. Більшість як у 2022-му, так і зараз не погоджуються віддати росіянам частину суверенітету й територій, зокрема так званий фортечний пояс — добре укріплені міста на вільній частині Донбасу. Тож хай би що і скільки не говорили про свою мирну ініціативу американці, в українців вона викликає хіба що роздратування, підсумовує NYT.

