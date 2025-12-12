Reddit подав до суду на Австралію через заборону соцмереж для дітей до 16 років
Світлана Кравченко
Getty Images
Онлайн-форум Reddit подав позов до найвищого суду Австралії з вимогою скасувати заборону на використання соціальних мереж для дітей віком до 16 років.
Про це пише Reuters.
Компанія назвала рішення уряду Австралії заборонити доступ до соцмереж дітям «втручанням у вільний політичний дискурс».
У Reddit кажуть, що навіть якщо суд визнає заборону законною, Reddit не має під неї підпадати, бо платформа, за їхніми словами, не є класичною соціальною мережею, а радше форумом для дорослих.
Також у Reddit наголосили, що нові правила змушують користувачів проходити «навʼязливу та потенційно небезпечну верифікацію», що може загрожувати приватності.
Відповідачами за позовом Reddit є уряд Австралії та міністерка звʼязку країни Аніка Уеллс. У відповідь її представник заявив, що влада Австралії «стоїть на боці австралійських батьків і дітей, а не платформ», і «твердо захищатиме молодих австралійців від шкоди в соцмережах».
- Заборона на використання соціальних мереж для користувачів віком до 16 років в Австралії набула чинності 10 грудня. Вона стосується десяти платформ, серед яких є Reddit. Соцмережі мають видалити акаунти австралійських підлітків і заборонити їм реєструвати нові. За порушення передбачено штраф до 50 мільйонів австралійських доларів ($32 мільйони).