Reddit подав до суду на Австралію через заборону соцмереж для дітей до 16 років

Getty Images

Онлайн-форум Reddit подав позов до найвищого суду Австралії з вимогою скасувати заборону на використання соціальних мереж для дітей віком до 16 років.

Про це пише Reuters.

Компанія назвала рішення уряду Австралії заборонити доступ до соцмереж дітям «втручанням у вільний політичний дискурс».

У Reddit кажуть, що навіть якщо суд визнає заборону законною, Reddit не має під неї підпадати, бо платформа, за їхніми словами, не є класичною соціальною мережею, а радше форумом для дорослих.

Також у Reddit наголосили, що нові правила змушують користувачів проходити «навʼязливу та потенційно небезпечну верифікацію», що може загрожувати приватності.

Відповідачами за позовом Reddit є уряд Австралії та міністерка звʼязку країни Аніка Уеллс. У відповідь її представник заявив, що влада Австралії «стоїть на боці австралійських батьків і дітей, а не платформ», і «твердо захищатиме молодих австралійців від шкоди в соцмережах».