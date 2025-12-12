ЄС планує посилити право на обшук кораблів для протидії тіньовому флоту Росії

Новини

Getty Images / «Бабель»

Європейський Союз готується по-іншому інтерпретувати міжнародне морське право, щоб боротися з так званим тіньовим флотом Росії.

Про це повідомляє Euractiv із посиланням на проєкт відповідної декларації ЄС.

Блок розробляє спільне трактування Конвенції ООН з морського права, яке дасть національним органам більше повноважень для обшуку суден, підозрюваних у загрозі підводним кабелям і трубопроводам.

У проєкті декларації зазначається право держав обшукувати судна у відкритому морі або у власних водах, якщо є підстави підозрювати, що вони без йдуть без або під фальшивим прапором. Чотирнадцять країн ЄС вже підтримали таку позицію.

Нові заходи передбачають також контроль за виконанням вимог з розкриття інформації про судна та захисту підводної критичної інфраструктури. Паралельно ЄС пропонує автоматично заносити нові судна тіньового флоту до санкційного списку, щоб уникнути затримок.

За оцінками, російський тіньовий флот налічує від 600 до 1 400 суден, з яких 117 уже під санкціями ЄС.

Що відомо про тіньовий флот РФ

На початку грудня 2022 року члени «Великої сімки», а також Австралія та ЄС ввели обмеження цін на російську нафту, встановивши максимальний рівень у $60 за барель. З 5 лютого 2023 року ці країни ввели цінову стелю на російські нафтопродукти: $100 — для дизельного пального, $45 — для різних мастил.

Для обходу нафтових санкцій Росія почала формувати тіньовий флот. Це флот старих танкерів, які вимикають маячки, щоб їх не бачили системи стеження. Оперує цими танкерами здебільшого російська державна компанія «Сучкомфлот».

За підрахунками The Guardian від вересня 2023 року, тіньовий флот Росії налічує приблизно 600 суден, які забезпечують 70% російського нафтового експорту і майже 10% світового флоту «мокрих вантажів». З його допомогою РФ транспортує орієнтовно 1,7 мільйона барелів нафти на день, що дає великі прибутки Кремлю.