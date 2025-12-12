Україна зняла для себе всі барʼєри в атаках по російський нафтогазових обʼєктах — і США її підтримують. Світові медіа про війну 11 грудня

Новини

«Бабель»

Про активну, як ніколи, кампанію українських ударів по обʼєктах російської нафтогазової галузі пише CNN. Від серпня до кінця листопада цього року Україна здійснила 77 успішних атак на російські нафтопереробні заводи, навантажувальні термінали, трубопроводи й танкери — це вдвічі більше, ніж за перші сім місяців 2025-го. Притому за два перші роки повномасштабного вторгнення таких атак взагалі не було. Очевидно, що Україна зупинятись не збирається і планує лише нарощувати атаки.

Цікаво, що Сили оборони бʼють по тих самих обʼєктах по кілька разів — наприклад, Саратовський НПЗ зазнає атаки вже всьоме. Це має резон, пише видання: із кожною наступною атакою ремонт обʼєкта триває все довше — а з ураженням не якоїсь однієї вразливої конструкції, а й кількох важливих розподільчих вузлів проблема на підприємстві стає комплексною.

Так, кожен окремо взятий НПЗ оговтується від атаки відносно швидко. Але швидко подолати короткострокові наслідки атаки не означає ліквідувати проблему, пише видання. Невідомо, як нагрівання й обпалення металевих конструкцій НПЗ вплине на їхню роботу в майбутньому — відтак можливі ще й довгострокові негативні наслідки, дати раду яким може бути й складніше.

Поки що до катастрофічних для РФ результатів атаки не призвели. Так, обсяги нафтопереробки зараз упали на 6% порівняно з тим же періодом попереднього року, і на багатьох АЗС утворився дефіцит бензину, оскільки зазвичай його виробляли в країні, лише трохи перекриваючи потреби — але це складно вважати критичною проблемою. Загалом опитані виданням експерти оцінюють, що Росія буде здатна вижити й сяк-так продовжувати повномасштабну війну, навіть якщо її нафтогазові доходи скоротяться вдвічі. Але важливі не лише цифри, а й темпи їхнього росту.

З огляду на останні удари по нафтовидобувній платформі в Каспійському морі та танкерах тіньового російського флоту, стало очевидно, що Україна не має заборонених цілей для атак. Київ готовий бити всюди, куди дотягнеться, показуючи, що твердо налаштований позбавити Росію основного джерела її доходів, із якого вона фінансує війну.

І Захід наразі підтримує Україну в цьому — хоч іще рік тому це годі було б уявити. На ситуацію впливає велика пропозиція нафти на світовому ринку ― і тому низькі ціни, на які не впливає скорочення російського експорту, а також те, що Європа усвідомила загрозу для себе з боку Росії. Тож справа позбавлення Москви гаманця, з якого вона фінансує війну, стало для Європи справою стратегічно важливою.

Підтримують ці удари і США, пише видання з посиланням на військові джерела. Такі далекобійні удари не відбуваються без координаційної допомоги Сполучених Штатів, і з приходом Трампа на посаду президента це не змінилось. Чому США це терплять — тому що атаки зменшують наступальний потенціал Росії й наближають таке бажане Трампом повернення Путіна до реальних мирних переговорів. Поки що проблеми в Росії не аж такі великі, щоб Путін уже шукав перемирʼя — однак із кожним днем ці проблеми стають усе більшими.

Це лише частина огляду. Для тих, хто підтримує нас на Patreon, доступне резюме ще трьох матеріалів.