Українські дрони атакували нафтову платформу в Каспійському морі. Що відомо на цей час

Цього тижня далекобійні українські безпілотники атакували російську нафтовидобувну платформу на родовищі імені Володимира Філановського в Каспійському морі.

Про це зранку 11 грудня написала низка українських медіа, а також іноземні, такі як CNN і Reuters.

Платформа належить нафтовому гіганту «Лукойл-Нижньоволжськнафта» і розташована на найбільшому нафтовому родовищі в російській частині Каспійського моря. Вона видобуває близько 120 000 барелів нафти на день, а також природний газ.

Це перше ураження російської нафтової інфраструктури в Каспійському морі, що розташовано за понад 700 кілометрів від державного кордону України. Зафіксовано щонайменше 4 влучання в платформу. Видобуток нафти й газу з більш ніж 20 свердловин повністю зупинили.