МОК радить дозволити молодіжним збірним Росії і Білорусі виступати під своїм прапором

Getty Images / NurPhoto / Contributor

Міжнародний олімпійський комітет 11 грудня порадив керівним органам спортивних організацій дозволити молодіжним командам і спортсменам Росії та Білорусі виступати під своїми національними прапорами та гімнами.

Про це пише Associated Press.

Спортсмени мають «фундаментальне право на доступ до спорту по всьому світу та на змагання без політичного втручання чи тиску з боку урядових організацій», — йдеться у заяві МОК.

Оновлену стратегію щодо Росії визначили на Олімпійському саміті — зустрічі під головуванням президента МОК Кірсті Ковентрі. Крок МОК вже буде стосуватися літніх юнацьких Олімпійських ігор, які відбудуться у 2026 році в столиці Сенегалу Дакарі. На зимову юнацьку Олімпіаду 2024 року нейтральних спортсменів не кваліфікували.

В деяких інших спортивних організаціях реінтеграція росіян і білорусів може наразитися на опір. Так у 2023 році УЄФА відмовилась від ідеї повернути російські дитячі і юнацькі збірні після загрози бойкоту 12 з 55 членів організації.