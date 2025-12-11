У Росії вночі спалахнула Дорогобузька ТЕС

Новини

КOVALENKO / Telegram

У ніч проти четверга, 11 грудня, у Смоленській області Росії спалахнула Дорогобузька ТЕС, яка забезпечує роботу виробництва, критично важливого для оборонної промисловості Росії.

Про це повідомив директор Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Хімічний комбінат «Дорогобуж» виробляє аміак, нітрати, азотні добрива, яка є базовими компонентами для виробництва вибухових речовин, зокрема аміачної селітри (основа промислових вибухівок) та нітратних сумішей для військових потреб.

Також ця ТЕС забезпечує стабільне енергопостачання оборонних підприємств Смоленської області РФ. У цьому регіоні розміщені виробництва, які працюють на російський ВПК, зокрема приладобудівні заводи, металургійні вузли та ремонтні бази. Дорогобузька ТЕС також частково підтримує енергетику цієї промзони.