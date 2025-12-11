Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про Чорнобильську катастрофу: США «в унісон» з РФ проголосували проти

Новини

Генеральна асамблея ООН ухвалила проєкт резолюції про «Зміцнення міжнародного співробітництва та координації зусиль у вивченні, помʼякшенні та мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи».

Про це йдеться у трансляції Генасамблеї ООН.

Резолюцію підтримали 97 країн. Проти проголосували Росія, Білорусь, Китай, Північна Корея, Нікарагуа, Нігер та США. Ще 39 країн утрималися.

Andrii Sybiha / X

Документ ООН визнає довгострокові наслідки аварії на ЧАЕС і наголошує на необхідності підтримувати постраждалі території.

У резолюції країни висловили занепокоєння пошкодженням захисної арки 14 лютого внаслідок атаки російського дрона.

Також у документі закріпили офіційне використання української транслітерації Chornobyl у матеріалах ООН, зокрема в назві Міжнародного дня пам’яті 26 квітня.

Генасамблея також призначила спеціальне засідання на 24 квітня 2026 року, присвячене 40-й річниці трагедії.

Представниця американської делегації пояснила, що це рішення не свідчить про зміну позиції США щодо ядерної безпеки України, а повʼязане зі згадками Порядку денного до 2030 року.

За її словами, окремі положення «просувають програму мʼякого глобального управління, несумісну з національним суверенітетом США».

Водночас дипломатка підкреслила, що Вашингтон і надалі підтримуватиме міжнародні ініціативи у сфері ядерної безпеки та заходи з попередження таких випадків на українських атомних об’єктах.

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що документ не лише вводить правильну українську транслітерацію, а й «привертає увагу до злочинів проти українського народу» і загроз глобальній ядерній безпеці.

Він також заявив, що Росія спробувала використати Білорусь, аби приховати свої злочини та просунути альтернативний текст, в якому не згадуються її атаки на обʼєкти Чорнобильської АЕС.