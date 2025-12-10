Зеленський підписав проєкт бюджету на 2026 рік

Новини

Telegram / Zelenskiy / Official

Президент Володимир Зеленський підписав закон про держбюджет на 2026 рік.

Про це йдеться на сторінці закону на сайті Верховної Ради.

Бюджет передбачає доходи на рівні 2,92 трильйона грн і видатки на 4,78 трильйона гривень. Дефіцит бюджету — приблизно 1,9 трильйона гривень, або 18,5% ВВП.

30 мільярдів гривень у бюджет надійде від збільшення податку на прибуток банків з 25% до 50%.

Що стосується видатків, то приблизно половина піде на фінансування сектора безпеки й оборони — це 2,81 трильйона гривень, або 27,2% ВВП. З них 1,3 трильйона гривень — це грошове забезпечення для військовослужбовців.

У бюджеті на 2026 рік уряд вперше з 2023 року передбачив збільшення соціальних стандартів:

мінімальна зарплата — з 8 000 до 8 647 гривень (зростання на 8%);

загальний прожитковий мінімум — з 2 920 до 3 209 гривень (+9,9%);

прожитковий мінімум для працездатних осіб — з 3 028 до 3 328 гривень (+9,9%);

прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, — з 2 361 до 2 595 гривень (+9,9%).

На 19 мільярдів гривень збільшили видатки на резервний фонд. Також збільшили фінансування на поетапне підвищення зарплат педагогам, закупівлю пасажирських вагонів, компенсацію майнових втрат бізнесу через війну, будівництво укриттів у садочках тощо.

Однак деякі нардепи критикували проєкт. Зокрема, через те, що в ньому не йдеться про збільшення зарплат військовим, натомість він передбачає подальше фінансування «Єдиного марафону».