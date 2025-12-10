Італія першою у світі отримала визнання ЮНЕСКО за національну кухню

Новини

ЮНЕСКО внесла італійську кухню до списку нематеріальної культурної спадщини — це перший випадок, коли визнання отримала вся національна кухня, а не окрема страва чи традиція.

Про це пише Guardian.

Рішення оголосили 10 грудня на Генасамблеї ЮНЕСКО. У переліку вся італійська гастрономія — від пасти, моцарели й тирамісу до вина.

21 італійська традиція і раніше була в списку ЮНЕСКО — зокрема мистецтво приготування неаполітанської піци та оперний спів. Тепер країна стала першою, чию кухню визнали повністю.

Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні у відеозверненні сказала, що це рішення «наповнює країну гордістю». За її словами, італійська кухня — це не тільки їжа, а культура, традиція та спільний спосіб життя.

Уряд Мелоні працював над визнанням їхньої кухні культурною спадщиною ще від її приходу до влади в жовтні 2022 року, а згодом Італія офіційно подала заявку до ЮНЕСКО. У ній уряд наголосив, що італійська їжа — це ритуал, який об’єднує родини та громади.

Спадщина ЮНЕСКО — це найцінніші культурні та природні обʼєкти світу (як-от Софійський собор у Києві, Велика китайська стіна), які Організація Обʼєднаних Націй визнала надбанням усього людства. Ці памʼятки потребують захисту, щоб зберегти їхню унікальність для майбутніх поколінь