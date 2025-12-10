Афганські таліби викликали кількох чоловіків на допит — ті носили костюми, як у серіалі «Гострі картузи»

Новини

Чотирьом афганським чоловікам наказали зʼявитися до департаменту пороку і чеснот уряду «Талібану» за те, що вони вдягнули костюми, натхненні телесеріалом «Гострі картузи».

Про це пише BBC.

Друзям сказали, що їхній одяг «суперечить афганським та ісламським цінностям», і «навіть джинси були б прийнятними», — повідомив BBC речник «Талібану». Він додав, що цінності, зображені в «Гострих картузах», суперечать афганській культурі.

На відео, які опублікували в інтернеті, чоловіки позують у кепках і костюмах-трійках, схожих на ті, що носили в серіалі, події якого відбуваються в Англії невдовзі після Першої світової війни. На акаунтах Instagram кожного з чоловіків по кілька тисяч підписників.

В інтервʼю ютуб-каналу Herat-Mic, яке вийшло наприкінці листопада (до уваги з боку «Талібану»), друзі казали, що захоплюються модою, представленою в серіалі, і додали, що отримали позитивні реакції від місцевих жителів.

Усім чоловікам трохи більше за двадцять років. Вони походять з міста Джибраїл у провінції Герат. У неділю, 7 грудня, їм наказали зʼявитися до «поліції моралі» «Талібану», і наступного дня вони самі зʼявилися на допит. Їх не заарештували, а лише провели бесіду і відпустили.

На відео, яке опублікували місцеві органи після їхнього допиту, чоловіки дякували чиновникам за пораду і заявляли, що не знали про порушення будь-яких законів. Один із чоловіків сказав, що його «викликали та дали пораду», і що він більше не робитиме «нічого подібного».