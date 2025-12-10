В Україні через нещасний випадок загинув військовий британської армії

Новини

Getty Images

Міністерство оборони Великої Британії повідомило про смерть військового внаслідок «трагічного нещасного випадку» під час випробувань нової оборонної системи в Україні.

Про це йдеться в заяві відомства в Х.

У Міноборони кажуть, що це сталося вранці 9 грудня далеко від лінії бойових дій. Британський військовий спостерігав за тим, як українські бійці випробовували нові оборонні можливості.

Ім’я, звання та посаду загиблого не розголошують. Його родину вже повідомили про сумну звістку.

Премʼєр-міністр Британії Кір Стармер висловив «глибокий смуток і співчуття» родині члена британської армії. А міністр оборони Джон Гілі заявив, що «приголомшений звісткою про смерть британського військовослужбовця в Україні».

BBC зазначає, що уряд Великої Британії раніше підтверджував присутність «невеликої кількості особового складу» в Україні для підтримки ЗСУ, а також для охорони британського посла та інших дипломатів у посольстві в Києві. Але точної кількості військових не називали.

Це перший офіційно підтверджений випадок загибелі кадрового британського військового на території України з початку повномасштабного вторгнення.