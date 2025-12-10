Австралія першою у світі заборонила соцмережі для дітей віком до 16 років
Світлана Кравченко
В Австралії набула чинності заборона на використання соціальних мереж для користувачів віком до 16 років.
Про це пише Guardian.
З 10 грудня десять найбільших платформ мають видалити акаунти австралійських підлітків і заборонити їм реєструвати нові облікові записи. Йдеться про Facebook, Instagram, Threads, X, YouTube, Snapchat, Reddit, Kick, Twitch і TikTok.
Усі перелічені платформи, окрім X, вже підтвердили, що дотримуватимуться заборони.
Соцмережі, які цього не зроблять, можуть отримати штраф до 50 мільйонів австралійських доларів ($32 мільйони).
Деякі користувачі до 16 років вже пройшли перевірку віку за допомогою розпізнавання обличчя та інших сервісів. Уряд визнає, що спершу заборона може працювати не ідеально.
Новий закон викликав критику з боку великих технологічних компаній та захисників свободи слова. Але опитування показують, що більшість австралійців підтримують обмеження, зокрема батьки й захисники прав дітей.
Деякі батьки вчать дітей використовувати VPN та інші методи обходу вікових обмежень.
- Сенат Австралії схвалив законопроєкт про заборону дітям молодше 16 років користуватися соціальними мережами в листопаді 2024 року. Прем’єр країни Ентоні Албанезе пояснював, що соцмережі можуть шкодити дітям — наприклад, впливати на їхнє фізичне і ментальне здоровʼя. Ухвалений закон — одна з найжорсткіших вимог щодо регулювання використання соцмереж у світі.