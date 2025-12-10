У Сумах внаслідок стрілянини поранено дітей. Причетного затримали

Новини

У Сумах ввечері 9 грудня чоловік відкрив стрілянину з рушниці по дітях. Через це є поранені.

Про це повідомили поліція Сумщини та очільник ОВА Олег Григоров.

За даними ОВА, через небезпечне та безвідповідальне поводження зі зброєю дорослого травми отримали шестеро дітей.

П’ятеро дітей у лікарні під наглядом медиків, одна дитина — на амбулаторному лікуванні. Загрози їхньому життю немає.

Поліція каже про чотирьох поранених віком від 13 до 16 років.

Поліцейські прибули на місце події та встановили квартиру, з якої могли стріляти. Після поквартирних обходів та опитування свідків у квартирі 60-річного чоловіка виявили гладкоствольну мисливську рушницю та відстріляну гільзу.

Чоловіка затримали. Правоохоронці порушили справу за статтею про замах на умисне вбивство двох і більше малолітніх осіб, учинене способом, небезпечним для життя багатьох людей. Обставини події зʼясовують.