У Сумах внаслідок стрілянини поранено дітей. Причетного затримали
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
-
У Сумах ввечері 9 грудня чоловік відкрив стрілянину з рушниці по дітях. Через це є поранені.
Про це повідомили поліція Сумщини та очільник ОВА Олег Григоров.
За даними ОВА, через небезпечне та безвідповідальне поводження зі зброєю дорослого травми отримали шестеро дітей.
П’ятеро дітей у лікарні під наглядом медиків, одна дитина — на амбулаторному лікуванні. Загрози їхньому життю немає.
Поліція каже про чотирьох поранених віком від 13 до 16 років.
Поліцейські прибули на місце події та встановили квартиру, з якої могли стріляти. Після поквартирних обходів та опитування свідків у квартирі 60-річного чоловіка виявили гладкоствольну мисливську рушницю та відстріляну гільзу.
Чоловіка затримали. Правоохоронці порушили справу за статтею про замах на умисне вбивство двох і більше малолітніх осіб, учинене способом, небезпечним для життя багатьох людей. Обставини події зʼясовують.