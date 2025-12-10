Генштаб: За добу на фронті росіяни втратили танк і понад 1 000 військових

Новини

За минулу добу, 9 грудня, російська армія втратила в Україні ще 1 010 своїх військових убитими й пораненими, а також десятки одиниць техніки.

Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ.

Крім того, окупанти втратили танк, бойову броньовану машину, 25 артилерійських систем, 177 БпЛА оперативно-тактичного рівня і 107 одиниць автомобільної техніки.

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих. Україна оновила свою статистику 16 лютого 2025 року: за словами президента Володимира Зеленського, загинули 46 тисяч українських військових, ще майже 380 тисяч були поранені.

Щодо втрат Росії Зеленський заявив, що станом на 4 лютого Росія втратила майже 350 тисяч солдатів убитими, ще 50—70 тисяч вважають зниклими безвісти, а 600—700 тисяч — поранені.

Станом на кінець листопада 2025 року BBC і російське медіа «Медіазона» зібрали імена 152 142 загиблих російських військових. З них 67% — із сільської місцевості та міст з населенням до 100 тисяч людей. При цьому в таких населених пунктах проживає менше ніж половина населення Росії.