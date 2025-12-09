Президент Зеленський відповів на запитання журналістів. Каже, що готовий провести вибори під час війни

Новини

Президент Володимир Зеленський на шляху з Італії до Польщі провів пресконференцію. Він говорив про можливість виборів під час війни, гарантії безпеки від американців, перемовини, призначення керівника Офісу президента та на інші теми.

Вибори під час війни

Президент США Дональд Трамп в інтервʼю заявив, що вже «настав час» провести вибори в Україні, і вважає, що Зеленський міг би на них перемогти.

Президент України відповів, що готовий провести вибори і «не тримається» за президентське крісло. Але залишаються питання безпеки, голосування військових і законодавча основа для легітимності виборів.

Зеленський попросив США, «можливо, разом з європейськими партнерами», забезпечити безпеку для проведення виборів. Тоді «в наступні 60—90 днів» Україна буде готова до цього.

Президент попросив народних депутатів від «Слуги народу» й інших парламентарів підготувати пропозиції про законодавчі зміни, щоб можна було провести вибори під час воєнного стану.

«Я завтра буду в Україні. Я очікую пропозицій від партнерів, я очікую пропозицій від наших депутатів і готовий іти на вибори», — заявив Зеленський.

«Мирний план» і гарантії безпеки

Зеленський заявив, що Україна і європейські партнери ще не передали американцям «мирний план» зі своїми доопрацюваннями. Вчора, 8 грудня, на пресконференції, він казав, що, ймовірно «вже завтра він буде готовий». Але наразі над ним ще працюють українські і європейські радники з національної безпеки. Зокрема, доопрацьовують питання майбутнього членства України в ЄС і питання заморожених російських активів.

Наразі є три документи щодо миру. Рамковий документ з 20 пунктів — він постійно змінюється. Другий документ — про гарантії безпеки, між Україною і США та Україною і європейцями. Третій документ стосується відновлення після припинення вогню.

Американці заявили, що «цього разу хочуть, щоб в Україні були реалістичні гарантії безпеки, проголосовані Конгресом», такі як 5 стаття статуту НАТО. А також щоб в України була зброя, ППО, і в разі необхідності застосовувались санкції [проти РФ].

Президент думає, що найближчими днями Україна розумітиме деталі гарантій безпеки від США. Зараз у 20-пунктному плані вони сформульовані, як аналог статті 5 статуту НАТО.

Інші заяви:

Україна вже застосовує ракети «Довгий Нептун» , «Паляниця» «Фламінго» і «Сапсан». «Є багато моментів, коли наш ворог вважає, що було застосування «Нептунів», і нехай так і продовжує вважати».

, «Паляниця» «Фламінго» і «Сапсан». «Є багато моментів, коли наш ворог вважає, що було застосування «Нептунів», і нехай так і продовжує вважати». Україна не веде перемовин з РФ, бо з Росії не має жодної зацікавленості в мирному процесі, а є лише удари по українській енергетиці. Якщо росіяни будуть готові до «енергетичного перемирʼя» — Україна готова до цього.

США не погрожували закрити PURL — навпаки, сказали, що вона продовжить працювати. На цей рік потрібно ще €800 мільйонів — Україна знає, де їх взяти. Якщо війна продовжиться, на наступний рік будуть потрібні ще €15 мільярдів.

— навпаки, сказали, що вона продовжить працювати. На цей рік потрібно ще — Україна знає, де їх взяти. Якщо війна продовжиться, на наступний рік будуть потрібні ще €15 мільярдів. Україна працює над отриманням репараційного кредиту за рахунок російських заморожених активів, однак у тому разі, якщо він не буде затверджений, буде створено інший формат. «Іншого вибору просто немає».