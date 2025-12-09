Леонардо Ді Капріо став артистом року за версією Time

Новини

Журнал Time обрав артиста 2025 року — ним став голлівудський актор Леонардо Ді Капріо.

Актор отримав відзнаку після виходу стрічки Пола Томаса Андерсона «Одна битва за іншою», де він виконав одну з ключових ролей.

Журнал відзначив незмінний вплив Ді Капріо на кіно за понад 30 років кар’єри. У матеріалі видання згадують, що актор ще з юності вивчав кінокласику й надихався грою Джеймса Діна, а згодом став одним із найризикованіших акторів Голлівуду.

Time зазначає, що Ді Капріо, який сім разів номінувався на «Оскар», відомий здатністю робити «неочевидні, але правильні» вибори ролей. Його новий образ — Боб Фергюсон, самотній батько в химерній драмі-комедії Андерсона — уже сприяв касовому успіху стрічки, яка зібрала понад $200 мільйонів.

8 грудня фільм з Ді Капріо «Одна битва за іншою» став лідером за номінаціями на премії «Золотий глобус» — стрічка зібрала девʼять номінацій, серед них «Найкращий режисер» і Найкращий фільм (мюзикл або комедія)».