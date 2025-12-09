Politico оприлюднило список найвпливовіших людей в Європі-2026. Хто його очолив

Новини

politico.eu

Президент США Дональд Трамп очолив список «Найвпливовіших людей Європи-2026» від Politico.

Про це йдеться в матеріалі видання.

Там також зазначається, що цього року «ніхто не мав більшого впливу» в Європі чи на неї, ніж президент США. За даними Politico, такий висновок порушує одне з правил списку, до якого традиційно входять лише європейці, однак цього разу видання зробило виняток.

«Тінь Трампа настільки нависла над європейськими столицями, що його рішення, або спалахи гніву, змінили все — від оборонних бюджетів до торговельної та внутрішньої політики», — йдеться в матеріалі.

Крім того, до списку ввійшли:

премʼєр-міністерка Данії Метте Фредеріксен — «Полярна зірка»;

канцлер Німеччини Фрідріх Мерц — «Незахопливий радикал»;

лідерка французьких ультраправих Марі Ле Пен — «Бойовий кінь»;

лідер Кремля Володимир Путін — «Провокатор»;

лідер британських правопопулістів Найджел Фараж — «Тіньовий лідер»;

голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн — «Залізна рука»;

генсек НАТО Марк Рютте — «Солодкий балакун»;

премʼєрка Італії Джорджа Мелоні — «Рольова модель»;

премʼєр Британії Кір Стармер — «Сірий чоловік»;

премʼєр Угорщини Віктор Орбан — «Головний біль»;

президент Фінляндії Александер Стубб — «Кадді»;

президент України Володимир Зеленський — «Джокер у колоді»;

голова європейської дипломатії Кая Каллас — «Недипломат»;

президент Франції Емманюель Макрон — «Поранений півень»;

президент Польщі Кароль Навроцький — «Інший поляк»;

директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Семен Кривонос.

Про Зеленського Politico пише, що він цього року стикнувся з «величезним викликом» всередині країни щодо корупції, а також намагався налагодити відносини зі США після лютневої суперечки в Білому домі.

«Український президент звик грати в обороні. Йому знадобляться всі його навички адаптації, щоб пережити наступний розділ», — зазначається в матеріалі.

Про Путіна видання пише, що йому «вдалося вивести Європу з рівноваги» та дати зрозуміти, що він «єдина людина, яку ніхто на континенті не може ігнорувати».

Щодо голови НАБУ Семена Кривоноса, Politico пише, що він стикається з одним із найскладніших завдань у країні, яка перебуває у стані війни, — боротьбою з внутрішнім ворогом.

«Критики побоювалися, що розслідування може послабити Україну в делікатний момент, але Кривонос стверджує, що країна демонструє ефективність антикорупційних зусиль, незважаючи на війну», — йдеться в матеріалі.