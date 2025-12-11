Український Червоний Хрест запустив всеукраїнську кампанію з набору волонтерів до загонів швидкого реагування
- Дата:
-
У Міжнародний день волонтера Український Червоний Хрест розпочав всеукраїнську кампанію з набору до загонів швидкого реагування під гаслом «Ти — це твої дії».
Організація шукає людей, готових допомагати під час надзвичайних ситуацій по всій країні.
Волонтерами загонів можуть стати люди різного віку і професій. Після спеціального навчання вони виїжджають на виклики під час пожеж, обстрілів, евакуацій, стихійних лих та інших надзвичайних подій — тоді, коли допомога потрібна найбільше.
Волонтери загонів швидкого реагування працюють по всій Україні. Наразі це вже 24 загони, у складі яких майже 700 волонтерів.
Основні напрями їхньої роботи:
- евакуація цивільних, зокрема маломобільних та людей з інвалідністю;
- надання першої медичної та психологічної допомоги;
- підтримка ДСНС під час ліквідації наслідків обстрілів і катастроф;
- участь у пошуково-рятувальних роботах;
- розгортання мобільних пунктів допомоги, польових кухонь і наметових містечок;
- доставка гуманітарної допомоги в деокуповані й прифронтові населені пункти.
Стати волонтером загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста можна, заповнивши анкету за посиланням.