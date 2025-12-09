Чому ми перестали чути про гучні перемоги українських дронів на воді. Світові медіа про війну 8 грудня

Новини

Про те, як цивільні на вільній частині Донеччини витримують постійну загрозу від російських атак, пише Reuters. Журналіст інформагентства побував у Костянтинівці — одному з ключових міст Донеччини, де на якійсь околиці вже йдуть бої. Над головами місцевих постійно літають дрони — іноді по кілька одразу. На відстані весь час чути вибухи. Втім, опитані журналістом місцеві кажуть, що «потихеньку справляються».

В кімнаті, де знайшов собі прихисток Володимир — один із місцевих — лежать купи продуктів з гуманітарної допомоги. Зараз волонтери сюди вже не їздять, це запаси з минулих візитів. Воду жителі збирають дощову або користаються допомогою українських військових.

Більшість будівель у Костянтинівці вже мають на собі сліди війни: щось пошкоджене вибухами, десь стіну поцятковано шрапнеллю. Втім, місцеві, які обирають залишатись у фронтовому місці, традиційно кажуть, що не мають, куди їхати, що зі своєю пенсією ніякого житла зняти не зможуть — і що «і до таких умов також звикли».

ABC News публікує матеріал Associated Press про українські надводні дрони. Зокрема, там ідеться про модель Magura V7, що має на озброєнні протиповітряні ракети. У змінах правил ведення бою на воді Україна попереду, а Росія змушена ховати свій флот у портах: для ракетних атак по Україні ворожі кораблі виходять із порту лише на 30―40 кілометрів — і швидко повертаються назад. «Поміркуйте лише, скільки росіянам доводиться витрачати на обслуговування пришвартованих кораблів, коли ті мали б проводити більшість часу на рейді», — каже журналістам один зі співробітників ГУР у балаклаві й сонцезахисних окулярах для анонімності. Втім, він визнає, що боротьба з росіянами на воді «перейшла на рівень плато».

Росіяни адаптувались до українських можливостей і значно обмежили свою активність у морі — через це про гучні перемоги Сил оборони на воді останнім часом не чути. Втім, так триватиме лише до наступного витка розвитку українських дронових технологій, розповіли медіа в ГУР. Щойно дрони стануть швидшими, загрозливішими, непомітнішими — будуть нові результати. Однак і теперішній статус-кво не можна вважати невдачею для України. Росіян фактично вигнали з морської акваторії — і цей результат уже бажаний.

Скандал з оборудками Міндіча змусив Європу та США знов говорити про корупцію в Україні, однак більшість таких критиків оминають увагою один простий факт, пише публіцистка й історикиня Енн Епплбом у The Atlantic. А саме: і в Сполучених Штатах, і в Росії годі уявити, щоб представники державного органу висловили обґрунтовані претензії до представників найвищих щаблів влади, друзів Дональда Трампа чи Володимира Путіна — і потім відкривали проти них кримінальні провадження, а ті втрачали посади чи тікали з країни. У Росії вказати Путіну чи його найближчому оточенню на гріхи не в змозі ніхто, пише Епплбом і згадує кейс Олексія Навального, який у 2021 році оприлюднив факти про розкішний маєток Володимира Путіна біля Сочі. Результат — жодних гучних відставок, а Навального запроторили до тюрми й довели до смерті. У США вище керівництво розглядає владу як інструмент для збагачення — і на цьому сфокусувало, до прикладу, переговори щодо завершення російсько-української війни. Переговірники від США та Росії — наприклад, Джаред Кушнер і Кирило Дмитрієв — мислять категоріями бізнесу і, можливо, навіть перетинались як підприємці на Близькому Сході. А зараз США, фактично практикуючи корупцію, зраджують своїх стратегічних союзників у Європі. І жодне американське антикорупційне бюро не в змозі їх зупинити, пише Епплбом.

