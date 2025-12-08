Виїхав на відпочинок у Грецію під виглядом відрядження. Депутату з Дніпра оголосили підозру

Новини

telegram / Офіс Генерального прокурора

Чинному депутату Дніпровської міської ради оголосили підозру. Слідство встановило, що він підробив документи про відрядження, щоб виїхати за кордон на відпочинок з родиною.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Депутат, обраний від партії ОПзЖ, також обіймає посаду голови одного з районів міської адміністрації.

За даними слідства, у червні 2023 року він вирішив поїхати за кордон у приватних справах. Але під час дії воєнного стану депутати місцевих рад мають право перетинати кордон лише за наявності рішення про службове відрядження.

Щоб обійти правила, депутат організував фіктивне запрошення від іноземної компанії для нібито участі в конференції в Угорщині. Але насправді ніякого заходу не було.

На підставі підробленого документа міський голова підписав розпорядження про відрядження.

Отримавши дозвіл на виїзд, депутат разом із сім’єю виїхав на відпочинок на острів Родос у Греції. Там він перебував з 27 червня по 13 липня 2023 року. Після цього повернувся в Україну.

Зараз депутату оголосили підозру в організації внесення до офіційного документа завідомо неправдивих відомостей та використанні підробленого документа. Досудове розслідування триває.