Литва оголосила підозру ще одному військовому РФ у причетності до катувань цивільних у Мелітополі

Новини

Литовські правоохоронці повідомили про підозру ще одному російському військовому, який під час окупації Мелітополя Запорізької області у 2022 році брав участь у катуванні цивільних. Серед них був громадянин Литви.

Про це повідомляють Нацполіція та Офіс генпрокурора.

Справу про катування російськими солдатами цивільних і військовополонених у Мелітополі спільно розслідують українські й литовські правоохоронні органи.

За даними слідства, цей росіянин безпосередньо брав участь у незаконному утриманні людей, їхній охороні та катуванні. Це все відбувалося у «фільтраційному таборі», облаштованому на Мелітопольському військовому аеродромі у квітні 2022 року.

Однією із жертв російських солдатів був громадянин Литви, який приїхав у Мелітополь у приватних справах і не мав жодного стосунку до військових дій.

У цій же справі в жовтні 2025 року Україна вперше в історії передала Литві ще одного російського військовослужбовця, якого українські бійці взяли в полон на Запорізькому напрямку.

У Литві йому висунули підозру у воєнних злочинах, катуваннях, незаконному позбавленні волі та порушенні Женевських конвенцій.

Росіянина взяли під варту на три місяці. Йому загрожує довічне ув’язнення.