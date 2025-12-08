Під час бойового завдання на літаку Су-27 загинув український пілот Євгеній Іванов

Новини

Командування Повітряних Сил ЗСУ

Опівдні 8 грудня на східному напрямку фронту під час виконання бойового завдання на літаку Су-27 загинув український пілот Євгеній Іванов.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Загиблий підполковник був старшим штурманом 39 бригади тактичної авіації. Обставини трагедії зʼясовують.

Су-27 — це надзвуковий важкий багатоцільовий високоманевровий винищувач четвертого покоління, розроблений, щоб здобувати перевагу в повітрі. Він здатний завдавати ракетно-бомбових ударів по наземних цілях.

У вересні загинув льотчик тієї ж бригади майор Олександр Боровик. Йому було 30 років. Пілот винищувача Су-27 виконував бойове завдання на Запорізькому напрямку.