Через російські обстріли Запорізької області постраждали 15 людей

Російські війська в понеділок, 8 грудня, завдали ударів по Запорізькій області.

Про це повідомляє Запорізька ОВА.

Один з ударів був по промисловій інфраструктурі Запоріжжя. У місті також пошкоджені щонайменше пʼять багатоквартирних будинків і автівки.

Також росіяни обстріляли Вільнянськ — там зруйновані приватні будинки.

Загалом через ворожі атаки поранено 15 мешканців. Людей з осколковими пораненнями, переломами, вибуховими травмами доставили в лікарні.

Четверо постраждалих у тяжкому стані, шість — у стані середньої тяжкості.