Через російські обстріли Запорізької області постраждали 15 людей
- Світлана Кравченко
Російські війська в понеділок, 8 грудня, завдали ударів по Запорізькій області.
Про це повідомляє Запорізька ОВА.
Один з ударів був по промисловій інфраструктурі Запоріжжя. У місті також пошкоджені щонайменше пʼять багатоквартирних будинків і автівки.
Також росіяни обстріляли Вільнянськ — там зруйновані приватні будинки.
Загалом через ворожі атаки поранено 15 мешканців. Людей з осколковими пораненнями, переломами, вибуховими травмами доставили в лікарні.
Четверо постраждалих у тяжкому стані, шість — у стані середньої тяжкості.