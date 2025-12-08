Кабмін тимчасово змінив порядок бронювання працівників критично важливих підприємств. Що змінилося

Новини

Кабінет міністрів схвалив зміни до Порядку бронювання військовозобовʼязаних. Вони дозволяють підприємствам оборонно-промислового комплексу (ОПК) зберігати кадровий потенціал.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Серед важливих нововведень — можливість бронювати працівників підприємств ОПК строком на 45 календарних днів. Протягом цього періоду працівник може усунути порушення правил військового обліку.

У Мінекономіки кажуть, що таке нововведення дозволяє компаніям не втрачати фахівців під час врегулювання формальних процедур.

Крім того, підприємствам з підтвердженим статусом критично важливих більше не потрібно чекати 72 години на перевірку поданих списків працівників для бронювання.

У Мінцифри додають, що відтепер термін опрацювання заявок на бронювання в «Дії» становитиме до 24 годин, а не три доби, як зараз.

Також не потрібно чекати пʼять днів між заявами про анулювання бронювання працівників. Щойно опрацюють попередню заяву, одразу можна подавати наступну.

Ці спрощення діятимуть тимчасово — до 1 лютого 2026 року. Після цієї дати повернуться стандартні правила.