Росіяни вночі запустили по Україні майже 150 дронів. Що відомо про наслідки

Новини

У ніч проти 8 грудня росіяни запустили по Україні 149 ударних дронів різних типів.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

ППО вдалося знешкодити 131 безпілотник на півночі, півдні та сході країни. Ще 16 БпЛА влучили в 11 місцях, у чотирьох впали уламки.

У місті Охтирка Сумської області три дрони влучили в девʼятиповерхівку. Постраждали семеро людей.

У Чернігові через падіння безпілотника біля будинку постраждали троє людей. Одну з постраждалих госпіталізували.

На Дніпропетровщині росіяни атакували FPV-дронами Зеленодольську і Грушівську громади Криворізького району — загинув 51-річний чоловік. У Межиріцькій громаді Павлоградського району через атаку дроні поранені четверо людей, серед яких 14-річний хлопчик. На Нікопольщині через атаки окупантів постраждала 13-річна дівчинка.