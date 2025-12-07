Ексміністра оборони, нардепа від Партії регіонів Кузьмука звільнили з посади радника в Теробороні

Новини

Генерала армії у відставці Олександра Кузьмука звільнили з посади позаштатного радника командувача Сил територіальної оборони ЗСУ. Там додали, що Кузьмук обіймав посаду з 14 жовтня 2022 року.

Про це повідомили в Силах Тероборони.

Сили територіальної оборони ЗСУ / Facebook

Олександр Кузьмук у 1995—2001 та 2004—2005 роках очолював Міністерство оборони. У 2007 році був віцепремʼєр-міністром в уряді Віктора Януковича. У 2007 і 2012 роках обирався у Верховну Раду від Партії регіонів. А у 2002 році — від блоку «За єдину Україну», куди входила і Партія регіонів.

У жовтні 2019 року президент Володимир Зеленський звільнив Кузьмука з військової служби «за віком» з правом носити військову форму. У квітні того року йому виповнилося 65 років — граничний вік перебування в запасі для вищого офіцерського складу.

Зараз він привернув увагу, бо 6 грудня до Дня ЗСУ нагороджував бійців за дорученням командувача Сил Тероборони генерал-майора Ігоря Плахути. На сторінці Сил ТрО у Facebook закрили коментарі під постом про нагородження.