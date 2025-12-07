Помер соліст гурту ADAM Михайло Клименко

Новини

ADAM / Facebook

У віці 38 років помер український співак Михайло Клименко, фронтмен гурту ADAM.

Про це повідомили на сторінці гурту в Instagram.

У листопаді стало відомо, що музикант вже два місяці веде боротьбу з тяжкою хворобою — туберкульозним менінгітом. Після тривалого лікування та перебування в реанімації Михайло був у комі.

У Михайла залишилися дружина і двоє дітей.

ADAM — український гурт з Києва, заснований Михайлом Клименком та його дружиною Сашею Норовою у 2015 році. Найбільш відомими хітами гурту є«Повільно», «Таку, як є», «Ау Ау», «Щаслива».