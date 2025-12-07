Помер кінорежисер Вʼячеслав Криштофович — автор першого українського фільму, номінованого на «Оскар»

Новини

У віці 78 років помер український кінорежисер Вʼячеслав Криштофович.

Про це повідомила Національна спілка кінематографістів України.

Там розповіли, що Вʼячеслав був митцем «з особливою оптикою — уважним до деталей, співчутливим до характерів і відвертим у творчих пошуках».

«Навіть найменша з його «дрібниць життя» в кадрі ставала суттєвою. І ранні роботи, і пізні серіали, і сценарії, створені ним у співпраці, — все це свідчення виняткового таланту та чесності у професії», — згадують про режисера у спілці.

За життя Криштофович зняв понад 20 фільмів, серед яких — «Ребро Адама», «Самотня жінка бажає познайомитися», «Перед іспитом», «Два гусари», «Приятель небіжчика». Останній фільм, знятий у 1997 році, став першою кінокартиною, висунутою від України на премію «Оскар» у категорії «Найкращий іноземний фільм».

У молоді роки режисер також знімався як актор у стрічках «Совість», «Серце Бонівура» та «Перше правило королеви».

Крім того, Вʼячеслав Криштофович був академіком Національної академії мистецтв України, членом правління Національної спілки кінематографістів України.

За життя він став лауреатом Державної премії України імені Олександра Довженка, кавалером ордена «За заслуги» III ступеня, здобув звання заслуженого діяча мистецтв України і кінопремію «Золота дзиґа».