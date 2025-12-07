Росія вночі атакувала Україну балістикою та 241 дроном. Під ударом була енергетика Полтавщини

Новини

У ніч проти неділі, 7 грудня, російські війська запустили для удару по Україні пʼять балістичних ракет і 241 дрон різних типів.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

ППО вдалося знешкодити дві з трьох аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал», дві ракети «Іскандер-М»/KN-23 та 175 російських дронів. Ще 65 дронів влучили в 14 місцях.

Під масованим ударом цієї ночі були кілька підприємств енергетичного сектора у Кременчуцькому районі Полтавщини. Унаслідок прямих влучань і падіння уламків виникли пожежі, пошкоджене обладнання.

Через це в Кременчуці виникли перебої зі світлом, тепло- і водопостачанням.

Через удари дронів у місті Новгород-Сіверський на Чернігівщині загинув 50-річний чоловік. Горіли покинута будівля, житловий будинок і господарська споруда.

У Чернігівському районі ударні дрони поцілили по енергообʼєктах. Кілька населених пунктів були без світла. А в самому Чернігові «Герані» атакували обʼєкт теплоенергетики.

Пізно ввечері 6 грудня війська РФ атакували Словʼянськ на Донеччині. Постраждали 8 людей, серед них вагітна жінка і 15-річний підліток. Мама пораненого хлопчика загинула.

У місті потрощені багатоповерхівки, приватні будинки, авто.

Зранку росіяни вдарили дроном по центру Херсону — поранені двоє людей.