Росія вночі атакувала Україну балістикою та 241 дроном. Під ударом була енергетика Полтавщини
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
-
У ніч проти неділі, 7 грудня, російські війська запустили для удару по Україні пʼять балістичних ракет і 241 дрон різних типів.
Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.
ППО вдалося знешкодити дві з трьох аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал», дві ракети «Іскандер-М»/KN-23 та 175 російських дронів. Ще 65 дронів влучили в 14 місцях.
Під масованим ударом цієї ночі були кілька підприємств енергетичного сектора у Кременчуцькому районі Полтавщини. Унаслідок прямих влучань і падіння уламків виникли пожежі, пошкоджене обладнання.
Через це в Кременчуці виникли перебої зі світлом, тепло- і водопостачанням.
Через удари дронів у місті Новгород-Сіверський на Чернігівщині загинув 50-річний чоловік. Горіли покинута будівля, житловий будинок і господарська споруда.
У Чернігівському районі ударні дрони поцілили по енергообʼєктах. Кілька населених пунктів були без світла. А в самому Чернігові «Герані» атакували обʼєкт теплоенергетики.
Пізно ввечері 6 грудня війська РФ атакували Словʼянськ на Донеччині. Постраждали 8 людей, серед них вагітна жінка і 15-річний підліток. Мама пораненого хлопчика загинула.
У місті потрощені багатоповерхівки, приватні будинки, авто.
Зранку росіяни вдарили дроном по центру Херсону — поранені двоє людей.