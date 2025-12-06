У Чехії заарештували іноземців, які викрали кошти, виділені на українських біженців

Новини

Чеські правоохоронці виявили масштабну шахрайську схему — двоє іноземців забрали собі кошти, які держава виділяла для підтримки понад 70 українок.

Про це інформує поліція Чехії, передає Novinky.

За даними слідства, з кінця 2022 року двоє чоловіків скористалися складним становищем українок: пропонували допомогу в оформленні гуманітарних виплат, отримували їхні банківські дані й подавали від їхнього імені заявки на підтримку.

У липні 2023 року Чехія перестала компенсувати власникам житла витрати на безоплатне проживання українських біженців. Тоді й закінчилася схема зловмисників, загальні збитки від якої становлять понад $130 тисяч.

Фігуранти оформили понад 750 заявок із неправдивою інформацією. Правоохоронці зазначають, що якби відхилені заявки затвердили, збитки були б удвічі більшими.

Отримані кошти чоловіки та їхні партнерки — які, за даними слідства, знали про схему — витрачали на відпочинок за кордоном і покупки онлайн.

Двох іноземців та їхніх партнерок звинуватили в шахрайстві та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Поліція каже, що це громадяни ЄС із південного сходу Центральної Європи, які тимчасово проживають у Чехії.