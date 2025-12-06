Закидали королівські коштовності десертами: у лондонському музеї затримали протестувальників

Новини

У Лондонському музеї-фортеці Тауері протестувальники закидали вітрину з королівськими коштовностями яблучним пирогом і заварним кремом. Затримали чотирьох людей.

Про це пише The Guardian.

Четверо активістів руху Take Back Power кинули їжу у вітрину, двоє з них намагалися втекти, але всіх затримали. Їх доправили до відділку за підозрою в завданні шкоди майну, частину музею тимчасово закрили, але коштовності залишились цілі.

На відео видно, як протестувальники кидають десерти. Потім вони демонструють футболки з написами Take Back Power і вигукують «Демократія розвалилася, Британія зруйнована». Працівниця Тауеру намагається зупинити їх і викликає підкріплення.

В організації Take Back Power заявили, що акцію провели на знак протесту проти соціальної нерівності у Великій Британії. Активісти закликали уряд створити постійну «Народну палату», яка має «оподатковувати надмірні статки та виправити ситуацію у країні».

Одна з учасниць акції — 19-річна студентка Захра Алі, заявила, що «Британія руйнується на очах, адже люди гинуть на вулицях, хоча порожніх будинків більше, ніж бездомних».