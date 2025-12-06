Росія вночі та вранці атакувала Україну півсотнею ракет і понад 600 дронами. Що відомо про наслідки ударів

Новини

У ніч проти суботи, 6 грудня, російська армія запустила по Україні 51 ракету і 653 дрони.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Серед запущених ракет — три «Кинджали», 34 крилаті ракети «Іскандер-К», «Калібр» та Х-101, а також 14 балістичних ракет «Іскандер-М». Серед запущених 653 дронів понад 300 — «шахеди».

ППО знешкодила 29 крилатих і одну балістичну ракету, а також 585 дронів. Ракети та 60 ударних БпЛА влучили у 29 місцях, ще у трьох впали уламки.

На Київщині росіяни масовано обстріляли Фастівський, Вишгородський, Бучанський та Білоцерківський райони.

За даними начальника Київської ОВА Миколи Калашника, у Фастові пошкоджено вузлову залізничну станцію, територію вокзалу та моторно-вагонного депо, виникли пожежі, через що «Укрзалізниця» змінила маршрути нічних пасажирських поїздів. Організовано альтернативний підвоз і човниковий рух Київ — Мотовилівка.

У Вишгородському районі пошкоджені приватні будинки та газопровід, пожежі локалізували, згоріли три вантажівки. У Нових Петрівцях уламки БпЛА спричинили масштабну пожежу на складі площею 5 500 кв. м. У Нежиловичах теж горіла приватна будівля, тривають роботи з ліквідації наслідків.

У Бучанському районі пошкоджені приватний будинок та господарчі споруди, у Білоцерківському районі виникла пожежа у складських приміщеннях.

Загалом на території області травмовані троє людей.

На Дніпропетровщині РФ здійснила ракетну атаку в Дніпровському районі. За словами начальника ОВА Владислава Гайваненка, постраждали троє людей — чоловіки 37 та 65 років і 75-річна жінка, їм надали необхідну допомогу. Зруйновано приватний будинок, ще близько десяти пошкоджені.

На Одещині пошкоджено об’єкт енергетики. Жертв і постраждалих немає, виникли перебої з електро- і теплопостачанням, критичну інфраструктуру перевели на генератори.

На Чернігівщині, за даними ДСНС, у Корюківському районі зафіксували влучання в житловому секторі та на цивільному об’єкті, а у місті Чернігів та Чернігівському районі — на об’єктах критичної інфраструктури. Пожежі оперативно ліквідували, постраждалих немає.

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що на Львівщині РФ атакувала енергетичну інфраструктуру безпілотниками та крилатими ракетами. У селі Сілець Шептицького району через падіння уламків загорівся приватний будинок, постраждали двоє людей, щонайменше три будинки пошкоджені.

За даними Міненерго, РФ завдала удару по енергооб’єктах у Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях. Знеструмлені споживачі в Одеській, Чернігівській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Вибухи також чули в Луцьку, Полтаві, Сумах і на Запоріжжі.