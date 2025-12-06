Помер всесвітньовідомий архітектор Френк Гері

Новини

У Каліфорнії на 96-му році життя помер один з найвпливовіших американських архітекторів Френк Гері.

Про смерть, що настала після короткої респіраторної хвороби, повідомила керівниця його апарату, пише NYT.

Гері був лауреатом Пріцкерівської премії та автором численних знакових проєктів. Найвідоміша його робота — Музей Гуггенгайма в Більбао, що після відкриття у 1997 році став світовою сенсацією та символом відродження міста.

Серед інших відомих робіт — концертний зал Walt Disney Concert Hall у Лос-Анджелесі, New World Center у Маямі та музей Fondation Louis Vuitton у Парижі.

Френк Гері народився у 1929 році в Торонто, а світове визнання здобув після експериментального дому в Санта-Моніці, який визначив його унікальний стиль.

У архітектора залишилися дружина та діти.