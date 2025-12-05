Французькі військові стріляли по дронах над базою атомних субмарин

Новини

Увечері 4 грудня у Франції над військово-морською базою Іль-Лонг помітили невідомі безпілотники, по них відкрили вогонь морські піхотинці.

Про це пише французьке медіа Le Figaro з посиланням на жандармерію.

Близько 19:30 над базою, де розміщують атомні підводні човни з балістичними ракетами, помітили п’ять невідомих дронів.

Солдати батальйону морської піхоти, які охороняють обʼєкт, кілька разів відкривали вогонь по них.

Міністерка збройних сил Франції Катрін Вотрен заявила, що будь-який проліт над військовою базою в її країні заборонений.

Вона додала, що поки походження цих дронів не встановлено. Морська префектура Атлантики оголосила про початок розслідування.

Le Figaro зазначає, що польоти дронів у цій забороненій зоні, неподалік від Брестської гавані, — не рідкість. Так, у ніч проти 18 листопада політ дрона фіксували над півостровом Крозон, до якого належить острів Лонг, але тоді БпЛА не пролітав над військовими обʼєктами.

Базу Іль-Лонг охороняють 120 жандармів, які працюють у координації з морською піхотою. Вона забезпечує технічне обслуговування чотирьох французьких субмарин, принаймні одна з яких постійно перебуває в морі, забезпечуючи ядерне стримування.