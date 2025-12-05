Tesla запускає дешевшу версію Model 3 у Європі

Новини

Компанія Tesla оголосила про вихід нового, дешевшого варіанту свого електромобіля Model 3 в Європі. Це сталося через два місяці після запуску цієї моделі в США.

Про це повідомляє Reuters.

У Європі попит на електромобілі Tesla зменшився. Багато покупців обирають машини інших брендів, наприклад Volkswagen ID.3 або китайський BYD Atto 3.

Нова версія Model 3 отримала назву Standard. Вона має менше преміальних деталей і функцій, але все ще може проїхати понад 480 км на одній зарядці. Поставки почнуться в першому кварталі 2026 року.

Ціна нового Model 3 Standard у Європі:

Німеччина — €37 970;

Норвегія — 330 056 норвезьких крон;

Швеція — 449 990 шведських крон.

Для порівняння, дорожча версія Model 3 в Німеччині коштує майже €46 000. У США Standard продається за $36 990.

Гендиректор Tesla Ілон Маск уже давно обіцяв доступніші машини для масового ринку. Хоча компанія зараз активно працює над штучним інтелектом, роботаксі та гуманоїдними роботами, нові автомобілі залишатимуться головним джерелом доходу найближчим часом.