Netflix купує Warner Bros. за понад $82 мільярди

Netflix оголосив, що придбає Warner Bros. за $82,7 млрд. Разом зі студією до Netflix переходять HBO, HBO Max та величезна бібліотека фільмів і серіалів.

Про це йдеться в заяві Netflix.

Компанія також заявляє, що збереже роботу студій і надалі випускатиме фільми в кінотеатрах.

Це означає, що такі культові проєкти, як «Гаррі Поттер», «Гра престолів», «Клан Сопрано», «Друзі», «Теорія великого вибуху», всесвіт DC та інші, стануть частиною бібліотеки Netflix.

Це придбання дозволить Netflix значно розширити свої студійні можливості, зокрема збільшити потужності в США, а також інвестувати в створення нового контенту. Компанія очікує економії витрат щонайменше $2–3 мільярди на рік до третього року після завершення угоди. Завдяки цьому об’єднанню Netflix прогнозує збільшення прибутку на акцію вже на другий рік після закриття угоди.

Закрити угоду планують у 2026 році, коли Warner Bros. завершить відокремлення свого телевізійного бізнесу Discovery Global у нову публічну компанію.

Угода вважається історичною для індустрії розваг, адже об’єднує одну з найбільш впливових стримінгових платформ із легендарною кіностудією, створюючи унікальний каталог контенту для глядачів у всьому світі.