Убивство військового ТЦК у Львові: суд відправив підозрюваного під варту

Ольга Денисяка / hromadske

У Львові суд обрав запобіжний захід для 30-річного Григорія Кедрука, якого підозрюють у вбивстві військового ТЦК Юрія Бондаренка. Його відправили до львівського СІЗО на 60 днів без права на заставу.

Про це повідомляє hromadske.

Прокурор наполягав, що Кедрука треба взяти під варту, бо він може втекти. Адвокатка ж запевняла, що підозрюваний живе у Львові й має хвору бабусю, яку підтримує. Вона просила для нього домашній арешт. Сама бабуся живе в Рівненській області. Кедрук також пообіцяв «не тікати». Прокурор додав, що раніше чоловік не мав проблем із законом і зараз не працює.

Підозрюваний розповів журналістам, що в день інциденту показав усі документи, не був у розшуку, а представники ТЦК вже перевіряли його кілька тижнів тому. Він каже, що має проблеми зі здоров’ям — ваду серця та хворобу нирок, але довідок не надав. Також він заявив, що військові ТЦК побили його, а поліція не втручалась.

За словами Кедрука, після того як він показав документи і чекав на адвоката, приїхав бус, його одразу вдарили в обличчя та забризкали газом. Далі, як він каже, його били кілька чоловіків у формі. Останнє, що пам’ятає — як повернувся додому й намагався змити газ із обличчя. Він підтвердив, що мав при собі ніж. На запитання, чи саме він завдав поранення військовому, відповів: «Схоже, що так».

Кедруку оголосили підозру за двома статтями — умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть, і напад на службову особу під час виконання обов’язків.

Що передувало

Увечері 3 грудня на розі вулиць Єфремова та Японської у Львові смертельно поранили військовослужбовця Галицько-Франківського ТЦК та СП.

За попередньою інформацією, під час перевірки документів львів’янин ударив військового ножем. Після цього він розпилив газовий балончик у бік представників ТЦК і втік.

Юрій Бондаренко — ветеран АТО, якого комісували через поранення. Коли почалася повномасштабна війна, він повернувся до Збройних сил, потім допомагав армії в тилу. Він передав на потреби армії новий пікап L200 та $5 тисяч. Згодом чоловік вирішив мобілізуватися в ППО, а потім перевівся до ТЦК.

Після нападу його доправили до лікарні з важким ушкодженням стегнової артерії. Попри зусилля медиків, уранці наступного дня чоловік помер.